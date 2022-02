Homem é preso suspeito de ameaçar ex-companheira em Quixadá

Um homem de 33 anos foi preso, nesse domingo (27), suspeito de ameaçar a ex-companheira em Quixadá. A Polícia Civil ainda apreendeu uma arma de fogo e munições em posse dele.

Segundo informações da corporação, uma mulher, de 24 anos, solicitou, no sábado (26), uma medida protetiva contra o ex-parceiro, após ele tê-la agredido e ameaçado. Diante do relato, os agentes de segurança realizaram diligência em busca do indivíduo, mas não o encontraram. Ele foi capturado no dia seguinte, mesmo data em que os procedimentos legais foram realizados e a medida protetiva foi concedida à vítima.

Conforme a investigação, no domingo, antes de ser preso, o suspeito ameaçou novamente a antiga companheira, chegando a enviar um vídeo para ela em que exibia uma arma de fogo. As equipes tomaram conhecimento de que a violência continuava.

Ao retornarem às diligências, elas o encontraram em uma residência na cidade. Na busca, realizada no interior do imóvel, os policiais acharam um revólver calibre 32 com três munições, semelhante ao exibido na gravação, e o apreenderam.

Em seguida, os policias civis prederam o indivíduo, que foi conduzido para a Delegacia Regional de Quixadá, da Polícia Civil, onde foi autuado pelos crimes de ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha, posse ilegal de arma de fogo e por descumprimento de medida protetiva.