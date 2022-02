Dois primos são presos em flagrante suspeitos de matar um homem em Viçosa do Ceará

Dois primos foram presos em flagrante pela Polícia Civil, na madrugada desse domingo (27), suspeitos de envolvimento na morte de um homem, de 29 anos, e na tentativa de homicídio contra irmãos em Viçosa do Ceará.

Conforme informações da corporação, Diego Siqueira de Araújo, de 23 anos, e Rodrigo Siqueira de Araújo, 25 anos, são apontados como supostos autores do assassinato. Na ocasião, a vítima foi agredida e atingida por um objeto perfurocortante após uma discussão.

Durante a ação criminosa, outras duas pessoas também foram lesionadas e, em seguida, socorridas para uma unidade hospitalar.

Ao tomarem conhecimento sobre o homicídio, os policiais civis da Delegacia Regional de Tianguá iniciaram as diligências e conseguiram capturar a dupla de primos menos de 24 horas após o caso. Os suspeitos foram conduzidos à unidade policial, onde foram autuados em flagrante por homicídio e tentativa de homicídio qualificado.

Segundo a Polícia Civil, a corporação segue em diligência para capturar um terceiro envolvido no crime já identificado.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (88) 3671-9328, da Delegacia Regional de Tianguá.

As informações podem ser direcionadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.