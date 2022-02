Dois homens são assassinados a tiros na Região Metropolitana de Fortaleza

Um duplo homicídio foi registrado na cidade de Cascavel, Região Metropolitana Fortaleza (RMF). Dois homens foram assassinados a tiros na madrugada do sábado (26).

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma das vítimas foi a óbito ainda no local do crime. A segunda chegou a ser socorrida até uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Equipes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) estiveram no local e realizaram os primeiros levantamentos. A investigação está a cargo da Delegacia Metropolitana de Cascavel.

