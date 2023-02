Mulher é flagrada furtando calcinhas em loja de Juazeiro do Norte, no Ceará; veja vídeo

Uma mulher foi flagrada furtando calcinhas em um estabelecimento comercial, em Juazeiro do Norte, nesse sábado (25). Câmeras de segurança do comércio flagraram a ação.

Nas imagens, a mulher olha para os lados e em seguida coloca várias calcinhas em uma sacola preta. Ela sai da loja acompanhada de outras duas pessoas.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias do furto no estabelecimento de Juazeiro. A Polícia ressalta ainda sobre a importância do boletim de ocorrência, que pode ser feito online ou de forma presencial.

O caso é investigado pela Delegacia Regional de Juazeiro.

DENÚNCIAS

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, por meio do telefone (88) 3102-1116, da Delegacia Regional de Juazeiro Norte.

As denúncias também podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos