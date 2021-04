Motorista é baleado na cabeça, perde controle do veículo e bate em muro de residência no Passaré

Um motorista foi baleado na cabeça, na noite desta sexta-feira (16), no bairro Passaré. Na ocasião, ele perdeu o controle do carro e bateu no muro de uma residência no cruzamento da Avenida Crisanto Arrusa com a Rua Maria Anália. Além da vítima, não houve outros feridos.

O homem, que não teve nome e idade revelados, foi levado para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. O estado de saúde dele é considerado gravíssimo, informou a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Testemunhas relataram aos policiais militares que ouviram disparos de arma de fogo e um barulho forte. Algumas pessoas perceberam que dois homens, em uma motocicleta, saíram do local em alta velocidade.

Dificuldade para tirá-lo do automóvel

De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista estava sozinho no veículo quando o fato aconteceu. Policiais militares, guardas municipais e socorristas explicaram à reportagem que tiveram dificuldade para tirá-lo do automóvel.

Ainda segundo a PM, os agentes tentarem saber se ele trabalhava como motorista de aplicativo, o que ainda não foi constatado.

Tentativa de assalto ou tentativa de execução

Os policiais militares ainda não sabem se o homem, que não teve nome e idade revelados, sofreu uma tentativa de execução ou uma tentativa de assalto. A Polícia Civil dará prosseguimento ao caso, investigando a situação.

Na ocasião, a composição da PM levantou informações sobre a placa do carro para saber se era roubado, o que foi descartado. Os agentes perceberam que dentro do veículo havia uma sacola com moedas.