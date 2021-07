Motorista de aplicativo é morto, e amigo é baleado enquanto conversavam em Fortaleza

Um motorista de aplicativo foi morto, e um amigo dele foi baleado enquanto conversavam, na noite desta quarta-feira (30), no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza.

De acordo com o presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos do Ceará (Amap), Rafael Keylon, o profissional estava na frente da casa do homem quando os dois foram alvejados por disparos de arma de fogo.

Assim, explicou o titular da entidade, não se tratava de uma corrida que havia sido solicitada. O condutor do carro foi baleado na cabeça, enquanto a outra vítima foi atingida na perna.

O profissional morreu na Rua Oscar França, onde o fato aconteceu. Já o outro homem foi levado com ajuda de outras pessoas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que o motorista, de 37 anos, estava no veículo quando foi atingido, morrendo no local.

Já a vítima lesionada, que estava fora do veículo, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada a uma unidade hospitalar.

Ainda conforme a SSPDS, a 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PCCE), lidera as investigações sobre o caso. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense do Ceará (Pefoce) estiveram no local em diligência para colheita de subsídios para que o crime seja investigado.

