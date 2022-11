Morre vigilante baleado durante assalto em escola de Baturité

Um dos dois vigilantes baleados em um assalto, em uma escola de Baturité (a cerca de 100 km de distância de Fortaleza), no último sábado (26), não resistiu aos ferimentos e morreu em uma unidade de saúde, nesta segunda-feira (28).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a morte do vigilante, de 38 anos, e informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias de um roubo seguido de morte e de lesão corporal (latrocínio e tentativa de latrocínio).

O crime ocorreu em uma escola no bairro Sanharão, no último sábado (26). Uma arma de fogo e colete balístico foram roubados. A reportagem apurou que o outro vigilante, também socorrido a uma unidade de saúde, já recebeu alta hospitalar.

Ninguém foi preso ainda pelo crime. Segundo a SSPDS, "equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e reforçam as buscas na região. A Delegacia Regional de Baturité, unidade da PC-CE realiza diligências no intuito de identificar e capturar os suspeitos".

Denúncias

A Secretaria reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (85) 3347-4241, número da Delegacia Regional de Baturité.



As informações também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil