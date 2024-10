Membro de facção é condenado a 43 anos de prisão por matar dois homens na Beira-Mar, em Fortaleza

Um homem apontado como membro da facção criminosa cearense Guardiões do Estado (GDE) foi condenado pela Justiça Estadual, na noite da última segunda-feira (14), a 43 anos e 8 meses de prisão, por matar a tiros dois homens e ferir um terceiro, na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, em agosto do ano passado.

O júri popular formou maioria para condenar Leandro Avillas Oliveira Correia por um duplo homicídio qualificado (por motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa das vítimas) e uma tentativa de homicídio. A 1ª Vara do Júri de Fortaleza ainda definiu que o réu deve cumprir a pena em regime inicialmente fechado e deve pagar uma indenização de R$ 20 mil às famílias das vítimas.

O promotor de justiça Marcus Renan Palácio, que atuou no julgamento, destacou que a ação criminosa ocorreu em uma região turística: “Particularmente, o que me despertou uma reflexão é que, nesse caso, os fatos ocorreram em plena praia, na Beira Mar, em frente ao Jardim Japonês, num domingo à tarde, ou seja, em plena luz do dia, numa área 'nobre', com grande concentração de pessoas e com a presença de agentes do Estado, fardados ostensivamente. Em regra, esse tipo de crime é praticado, nomeadamente quando envolvendo rivalidade entre integrantes de facções criminosas, em áreas mais 'vulneráveis'”.

O outro réu do processo criminal, Bezaliel Moreira, ingressou com um Recurso em Sentido Estrito, contra a decisão da Justiça de levá-lo a julgamento pelos mesmos crimes. O Recurso tramita no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

Segundo a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), a dupla matou Ítalo Lira de Sousa e Rian de Sousa Gomes e feriu outro homem, em um crime relacionado à "guerra entre as facções criminosas". As vítimas seriam integrantes da facção cearense Massa Carcerária.

O ataque criminoso ocorreu próximo a uma barraca de praia. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada, e policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) realizaram a prisão da dupla em flagrante. Com os suspeitos, foram apreendidos dois revólveres e 13 munições.