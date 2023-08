Jovem de 21 anos é morto a tiros em barraca de praia no Meireles, em Fortaleza; dupla é presa

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na tarde deste domingo (13), na Avenida Beira-Mar, no Bairro Meireles, em Fortaleza. Dois suspeitos do crime, de 20 e 23 anos, foram presos em flagrante por policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur).

O homicídio ocorreu nas proximidades de uma barraca de praia. Um outro homem também foi baleado e levado para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

A vítima tinha antecedentes criminais por homicídio, posse irregular de arma de fogo e por integrar organização criminosa, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Os nomes das vítimas e dos suspeitos presos não foram divulgados pela Pasta.

Com a dupla suspeita do crime, foram apreendidos dois revólveres e 13 munições. Um dos suspeitos tem passagem na polícia por roubo. Os dois foram conduzidos para o 2º Distrito Policial (Meireles), onde a ocorrência ainda estava em andamento até o momento da publicação desta matéria.

Ainda não há informações sobre a motivação dos crimes. As diligências policiais, conforme a SSPDS, estão em andamento para elucidar o caso.