Polícia prende homem suspeito de integrar grupo criminoso responsável por homicídios em Fortaleza

A Polícia Civil do Estado do Ceará cumpriu um mandado de busca e apreensão, na manhã de sábado (12), em desfavor de um homem, de 24 anos, identificado como Wesley Jonas Silva de Oliveira e investigado por integrar um grupo criminoso, responsável por crimes no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. O alvo foi capturado em um imóvel no bairro Tamantanduba, no Eusébio, da Região Metropolitana.

O mandado foi expedido pela 5ª Vara do Júri de Fortaleza. Segundo a investigação realizada por equipes da 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o homem é suspeito de envolvimento em homicídios, registrados em bairros da AIS 9.

Integram a AIS os bairros: Aracapé, Canindezinho, Conjunto Esperança, Jardim Cearense, Maraponga, Mondubim, Novo Mondubim, Parque Presidente Vargas, Parque Santa Rosa, Parque São José, Planalto Ayrton Senna, Prefeito José Walter e Vila Manoel Sátiro.

As apurações apontam ainda que os crimes estão relacionados a disputas do grupo criminoso.

Na ação, segundo a polícia, foram apreendidas:

Duas pistolas calibre .40; sendo uma delas com numeração suprimida;

calibre .40; sendo uma delas com numeração suprimida; 22 munições calibre 9 milímetros;

calibre 9 milímetros; 21 munições calibre .40;

Duas munições calibre 380;

Um carregador .40;

.40; Um carregador alongado 9 milímetros;

Um kit Roni (dispositivo que transforma uma pistola em arma longa);

Jóias ;

; Um rádio comunicador ;

; Um carro e;

e; Três celulares

Um dos aparelhos foi quebrado pelo suspeito, com a finalidade de esconder as informações nele contidas.

As diligências contaram com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial (Nuip) e do Núcleo Operacional (NO), do DHPP. O homem foi conduzido para a unidade especializada da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.