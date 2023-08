Foragido da Justiça cearense por tráfico de drogas é preso em São Paulo

Um homem foragido da Justiça cearense foi preso, na manhã deste domingo (13), em Sumaré, em São Paulo. O alvo, de 28 anos, foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O foragido foi localizado em operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) em conjunto com a Polícia Militar de São Paulo.

O alvo também responde ação penal por homicídio qualificado, perante o Juízo da Comarca de Canindé, e por integrar grupo criminoso organizado, perante a Vara de Delitos de Organizações Criminosas do Ceará.

A ação deflagrada contou com a participação de policiais militares da ROTA/SP e do 4° Batalhão da Polícia Militar do Ceará, em Canindé (SAI – 4º BPM).

Outra ação da FICCO, com participação do Bope/PMCE, prendeu outro homem de 28 anos, em Fortaleza, na última sexta-feira (11). O alvo havia sido condenado por crime de roubo e receptação.

As ações da FICCO são realizadas com a cooperação de diversos órgãos, com foco na inteligência de Segurança Pública, e fazem parte do Programa de Enfrentamento à Violência, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).