Coluna desaba e mata criança de 10 anos dentro de casa em Fortaleza

Uma coluna desabou e matou uma menina de 10 anos, dentro de uma residência, no bairro Damas, em Fortaleza, na tarde deste sábado (12). Outras duas crianças estavam no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 13h40.

A reportagem apurou, com policiais militares que atenderam a ocorrência, que a criança se balançava em uma rede, no quintal da casa, localizada na Rua Samuel Uchôa, quando uma coluna não resistiu, desabou sobre a criança e atingiu a sua cabeça.

A menina morreu no local, por volta de 13h30, deste sábado (12). Outras duas crianças brincavam nas proximidades do acidente. Uma irmã da vítima foi socorrida com escoriações nos braços, mas não corre risco de morte.

Foi enviada uma viatura de salvamento e, ao chegar no local, foi constatado pelo SAMU o óbito de uma criança, conforme informou o Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi ao local, para isolar a área. A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) também foi acionada, para fazer a vistoria no local e recolher o corpo da criança.

Acidente semelhante no Interior do Ceará

Em um acidente semelhante, um bebê de apenas oito meses de idade que estava em uma rede também morreu, ao ser atingido por uma coluna que desabou, em Icó, no Interior do Ceará, em novembro do ano passado.