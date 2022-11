Coluna de casa cai em cima de rede e mata criança de 8 meses em Icó, no Ceará

Um bebê de apenas oito meses de idade morreu na última segunda-feira (14) após a coluna da casa da família cair em cima da rede em que a criança estava em Icó, no interior do Ceará.

A menina, identificada como Maria Liz, estava na rede na companhia do pai, quando parte do imóvel - que estava em reforma - desabou sobre os dois. Ela chegou a ser socorrida para um hospital municipal, e depois transferida para atendimento médico em Barbalha, no Cariri, mas não resistiu aos ferimentos.

O pai da criança teve apenas ferimentos leves.

O sepultamento da menina acontece na tarde desta quarta-feira (16), em Icó.