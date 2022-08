Médico e companheira são presos por trafegarem em carro de luxo clonado em Itapipoca

Um médico e a companheira dele foram presos na tarde dessa quinta-feira (18), em Itapipoca, no Norte do Ceará, por estarem em posse de um veículo de luxo com placas clonadas.

O carro Land Rover Discovery, cujas placas aparentes eram do Rio de Janeiro, foi roubado no dia 14 de março de 2022, em Recife (PE).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o automóvel estava sendo conduzido por uma mulher de 25 anos, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Durante a fiscalização, um médico de 31 anos informou ser o proprietário do veículo e ter entregado o transporte à companheira.

Autuação

O casal foi preso pelos crimes de receptação e adulteração de sinal veicular. Os agentes federais também atuaram o homem por entregar veículo a pessoa inabilitada.

A PF explicou ainda que a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Itapipoca, onde o carro ficará à disposição do legítimo proprietário.