Mais de dez gatos são encontrados mortos em polo de lazer em Fortaleza; Polícia investiga caso

Moradores do bairro Damas, em Fortaleza, se depararam com ao menos dez gatos mortos, com sinais de agressão, no Polo de Lazer Professor Gustavo Braga, na manhã deste sábado (11). A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga o caso.

Uma moradora da região, que é voluntária no cuidado dos gatos que vivem no Polo de Lazer e que não quis se identificar, conta que os animais foram encontrados já sem vida em um canal, por um homem que fazia caminhada no local por volta de 6h.

A matança de gatos no Polo de Lazer é recorrente, segundo a moradora. O Diário do Nordeste já noticiou ao menos dois casos. Em uma das ocorrências, um suspeito de matar os animais foi preso.

Moradora da região Não quis se identificar Eu me sinto péssima, impotente, por não poder fazer nada. Meu medo é que essa pessoa volte outras vezes. Ele age pela madrugada."

O coordenador Especial de Proteção e Bem Estar Animal da Prefeitura de Fortaleza (PMF), Marcel Girão, afirmou, em entrevista ao Sistema Verdes Mares neste sábado, que, no episódio anterior, a ação do Órgão colaborou com a identificação do suspeito.

Marcel Girão Coordenador Especial de Proteção e Bem Estar Animal da Prefeitura Municipal de Fortaleza Mais uma vez, a gente vai fazer essa investigação para poder descobrir o que aconteceu nesse caso. Também já estou tentando contato com a Delegacia do Meio Ambiente. Certamente, esse caso vai ser investigado."

Investigação

A Polícia Civil informou por nota que a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) já tomou conhecimento e investiga o crime.

"Imagens do local subsidiarão nas investigações. A PC-CE solicita que os moradores e pessoas que presenciaram o fato registrem o Boletim de Ocorrência (B.O). O registro pode ser feito presencialmente, ou por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron), no site https://www.delegaciaeletronica.ce.gov.br, em qualquer hora do dia ou da noite. A Deletron atende todo o Estado do Ceará", complementa.

A Instituição aproveita para reforçar a importância da população denunciar qualquer prática criminosa, através do Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), número 181; ou no caso de crimes contra animais, para o telefone da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, número (85) 3247-2630. O sigilo é garantido.

