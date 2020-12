Mais de 10 kg de drogas são apreendidos em fundo falso de carro na BR-116, em Pacajus

Dez quilogramas de maconha, 900 gramas de crack e R$ 4 mil em espécie foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza. Os entorpecentes foram encontrados em um fundo falso de um carro. O motorista do veículo, que já tinha passagem por tráfico de drogas, foi preso novamente pelo mesmo crime.

Agentes faziam buscas no quilômetro 50 da BR-116, em Pacajus, quando avistaram o veículo entrando na estrada por uma rua próxima. Segundo a PRF, os policiais deram ordem de parada ao veículo e fizeram a abordagem.

O motorista apresentou documentação e disse estar retornando da cidade de Redenção, onde havia deixado uma suposta família a quem prestava serviço de transporte.

Questionado pelos antecedentes criminais, o suspeito afirmou que já havia sido preso por tráfico de drogas. Os agentes fizeram busca no veículo e encontraram um compartimento oculto com 10 kg de maconha e 900 gramas de crack. Também foram encontrados R$ 4 mil em espécie no carro.

O suspeito, que não teve a identidade divulgada, afirmou aos policiais que havia recebido a droga em Aracati. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Horizonte, onde está preso.