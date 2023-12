Justiça condena 28 acusados de integrar facção cearense a uma soma de mais de 180 anos de prisão

Vara de Delitos de Organizações Criminosas Em sentença

As circunstâncias merecem maior repreensão, já que a facção GDE, a qual o acusado integra, trata-se de organização criminosa de alta periculosidade, constituída para prática de crimes graves (roubos, homicídios, tráfico de drogas e armas) e das mais variadas espécies, além de manter em suas bases milhares de integrantes, abrangendo boa parte dos municípios do Estado do Ceará, sendo notório o uso de violência contra pessoas, com homicídios e torturas, além do uso de grave ameaça exercida com a ostentação de armas de fogo contra comunidades inteiras, além do próprio Estado."