Jovem vende casal de Lulu da Pomerânia por R$ 7,5 mil e recebe falso pagamento em Fortaleza

A universitária Yasmin Teixeira, de 18 anos, colocou à venda um casal de Lulu da Pomerânia no bairro Papicu, em Fortaleza, mas não obteve êxito com o negócio. Isso porque a suposta compradora repassou um comprovante falso no valor de R$ 7,5 mil. Sem saber da veracidade do documento, a funcionária da jovem entregou os cães na última sexta-feira (19) e até agora não conseguiu localizar os animais.

Yasmin havia anunciado os animais em uma página no Instagram e em um site de vendas on-line, onde deixou o próprio número de celular à disposição para contato. Os animais custavam R$ 3.800 (macho) e R$ 4 mil (fêmea).

Com a suspeita, ela acordou o valor de R$ 7,5 mil. A mulher insistiu que o valor fosse pago através de uma Transferência Eletrônica Disponível (TED) para alguma conta do Banco do Brasil. O valor da compra seria depositado na conta do pai de Yasmin, Rafael Teixeira.

Legenda: Suspeita teria enviado um TED falso para a vítima Foto: Arquivo pessoal

As duas chegaram a marcar um encontro para entrega dos cães em um shopping da capital. Contudo, a compradora pediu que fosse na portaria do prédio onde a universitária mora.

"Ela não me avisou que estava a caminho. Apenas que havia chegado. Eu pedi para a minha funcionária descer com os cachorros e não entregar. A Lucy (funcionária) entregou porque eles mostraram um comprovante e disseram já haviam pago", contou.

Segundo Yasmin, a mulher "depositou um cheque sem fundo, de uma conta que não existe. Ela me bloqueou e bloqueou o meu pai".

Resgate por R$ 2 mil

Ainda na sexta, a suspeita entrou em contato com a vítima, após não respondê-lá por horas. "Ela me ligou às 23h pedindo R$ 2 mil para devolver os cachorros. Só iria devolver com esse dinheiro. Gravou áudios dos animais chorando", disse.

Preocupada com a situação, a jovem e o pai resolveram não depositar o solicitado pela suspeita. No sábado, eles abriram um boletim de ocorrência no 2º Distrito Policial, em Fortaleza.

A reportagem do Diário do Nordeste tentou contato com a mulher por um número de telefone repassado pela vítima. Ela não atendeu as ligações ou respondeu mensagens.

Investigações

O caso está sendo investigado pelo 15º Distrito Policial. Por nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou que a suspeita "compareceu ao endereço da vítima, no bairro Papicu, em Fortaleza, e levou os animais mediante a apresentação de um comprovante de pagamento falso". Ainda conforme a Pasta, a vítima teria negociado o caso com a suspeita "no ambiente virtual".

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, no qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser feitas pelo telefone (85) 3101-1137, do 15º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.