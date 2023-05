Homem é preso com sinais de embriaguez por atropelar dois casais na Avenida do Aeroporto

Um homem foi preso em flagrante com sinais de embriaguez após atropelar dois casais em duas motos na madrugada desse domingo (21), na Avenida do Aeroporto, em Fortaleza. O condutor fugiu sem prestar assistência às vítimas.

Segundo a Guarda Municipal, que realizou a prisão do suspeito, um motociclista testemunhou o acidente e decidiu seguir o motorista infrator por alguns quilômetros até encontrar uma viatura do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Guarda Municipal e denunciar o caso à equipe.

Assista ao vídeo

O suspeito foi localizado na Rua Zacarias Gondim, no bairro Montese. No local, a Guarda abordou o condutor e constatou sinais de embriaguez. A equipe acionou a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e confirmou que havia ocorrido um atropelamento com o veículo, conforme a placa informada.

Motorista já respondia a outros crimes

Conforme a corporação, o motorista se recusou a fazer o teste de bafômetro, mas recebeu voz de prisão por já responder a outros crimes. Entre eles, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por influência de álcool ou de outra substância psicoativa e também realizar disparo com arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública.

O motorista foi levado para o 10° Distrito Policial e ficou preso, indiciado pelos art. 69 do Código Penal, pela ação e omissão de dois ou mais crimes, e pelos artigos art. 303 e 311 do Código de Trânsito, por trafegar em velocidade incompatível com a segurança do local e por praticar lesão corporal na direção de veículo automotor.

Estado das vítimas

As vítimas foram socorridas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e pelo Samu no local do atropelamento. Segundo a Guarda Municipal, uma das mulheres teve fratura em uma das pernas e um dos homens estava com sinais de perda de memória, ambos foram encaminhados para uma unidade de saúde, no Centro. O outro casal teve apenas lesões leves.