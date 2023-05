Ataques a tiros deixam morto e feridos no Pirambu e no Cristo Redentor

Um homem de 47 morreu na tarde deste domingo (21) e outras duas pessoas ficaram feridas em meio a um ataque a tiros no bairro Pirambu em Fortaleza. No bairro vizinho, o Cristo Redentor, uma ação semelhante deixou outras duas pessoas feridas.

No primeiro caso, a vítima foi alvejada a tiros em via pública por indivíduos, sendo socorrido para uma unidade hospitalar, mas acabou morrendo. Nesta ação, duas pessoas também ficaram feridas e foram socorridas, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

No segundo caso, duas pessoas foram feridas por disparos de arma de fogo e socorridas para unidades de saúde. A Secretaria não deu mais detalhes sobre as ações.

A Pasta informou apenas que equipes do 20º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e realizaram os primeiros trabalhos. A motocicleta utilizada pelos suspeitos foi apreendida pela Polícia Militar no bairro Cristo Redentor e conduzida para o plantão do 34º Distrito Policial (DP).

O caso está sendo investigado pela 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PC-CE. Diligências seguem em andamento em busca dos suspeitos.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.

