Trio é preso após roubar loja de eletrodomésticos em Ubajara, no Interior do Ceará

Três homens foram presos no Município de São Benedito, em uma ação rápida da Polícia Militar do Ceará (PMCE), logo após roubarem uma loja de eletrodomésticos em Ubajara, no Interior do Ceará, na última sexta-feira (19).

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência de roubo a um estabelecimento comercial no Centro de Ubajara, por volta de 9h40.

"Três homens entraram na loja vestidos como agricultores e renderam os funcionários. O trio subtraiu celulares das vítimas e fugiu em um veículo, do tipo Sedan, em direção ao município de Ibiapina", informou a Pasta.

O veículo procurado foi abordado entre Ibiapina e São Benedito. Foram presos Daniel Queiroz da Silva, de 22 anos, João Victor Pereira Souza, 24, e Luciano Sousa dos Santos, 33. Com o trio, foram apreendidos três aparelhos celulares e o automóvel.

Os suspeitos e o material apreendido foram levados à Delegacia Regional de Tianguá, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). O trio foi autuado pelo crime de roubo e está à disposição da Justiça. O caso será investigado pela Delegacia Municipal de Ubajara, e os bens restituídos às vítimas, segundo a SSPDS.

A Secretaria ressaltou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para os números (88) 3634-1747, telefone da Delegacia Municipal de Ubajara".

"As informações também podem ser encaminhadas para o telefone 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos", completou.