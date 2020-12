Jovem sofre tentativa de linchamento após agredir vítima durante assalto no bairro Granja Portugal

Um jovem de 21 anos, identificado como João Victor Cavalcante Rosário, sofreu uma tentativa de linchamento na noite da última sexta-feira (11). A agressão coletiva aconteceu porque João Victor, de acordo com testemunhas, foi flagrado agredindo um homem durante uma tentativa de assalto no bairro Granja Portugal. Moradores informaram que a vítima não resistiu em entregar o celular para o suspeito, mas ainda assim, foi lesionado com uma coronhada na cabeça.

Policiais militares da 1ª Companhia do 17º Batalhão foram acionados, através da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), para atender à uma ocorrência de confusão em via pública na rua José Abílio. Ao chegar no endereço informado, os agentes encontraram o suspeito com várias lesões no corpo causadas pela tentativa de linchamento.

Com o suspeito do assalto foram encontrados um revólver calibre 38, com cinco munições intactas, dois aparelhos celulares e uma motocicleta, que os policiais constataram ter sido roubada no bairro Bom Jardim, no começo desta semana. O suspeito ainda raspou um número da placa do veículo, com a intenção de adulterá-la.

A vítima da agressão e o suspeito do assalto foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Conjunto Ceará. Após receber atendimento médico, o homem agredido no assalto recebeu alta. Já João Victor precisou ser encaminhado por uma ambulância do Samu para outra unidade hospitalar devido ao nível de gravidade das agressões.

A arma, os celulares, bem como a moto roubada, foram encaminhados para o 32º Distrito de Polícia Civil em Fortaleza. João Victor vai responder à Justiça tão logo receba alta hospitalar. Os policiais não repassaram se ele possui antecedentes criminais.

O Sistema Verdes Mares aguarda mais informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) sobre o caso.