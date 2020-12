Jovem é morta a tiros dentro de casa no bairro Joaquim Távora

Uma jovem de 21 anos, que era mãe de três crianças, foi assassinada a tiros dentro da residência onde morava com a mãe e duas das crianças. O crime aconteceu na esquina das ruas Professor Onélio Porto e Idelfonso Albano, na noite desta quarta-feira (16). A vítima foi identificada com Taisa Gomes Vieira.

A jovem possuía antecedentes criminais. Testemunhas revelaram que Taisa recebia ameaças de morte recentemente, pois era suspeita de praticar assaltos na região do bairro Joaquim Tavora, onde morava.

De acordo com testemunhas, suspeitos invadiram a residência e assassinaram a jovem, que foi encontrada morta ao lado de uma cama e do carrinho de bebê do filho mais novo. As duas crianças estavam com ela na casa, mas não há confirmação se elas presenciaram o crime. Os detalhes sobre a quantidade de suspeitos envolvidos no crime, e como eles fizeram para chegar ao local e fugir ainda não foram repassados.

Nas ruas onde o crime ocorreu há câmeras de segurança que podem ter filmado os suspeitos. As imagens devem ser solicitadas para auxiliar o trabalho de investigação do caso, sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Fortaleza (DHPP).

O Sistema Verdes Mares aguarda mais informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará sobre o homicídio.