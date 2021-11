Jovem desaparecida no Paraná é achada no Ceará onde encontraria homem que conheceu na internet

Uma jovem de 16 anos, desaparecida no Paraná na quinta-feira (11), foi encontrada em um ônibus interestadual no km 221 da BR-222, em Sobral, na região norte do Ceará, na tarde deste domingo (14). A adolescente seguia rumo à capital cearense onde mora um homem conhecido pela internet.

O caso se assemelha ao da menina de 13 anos que saiu do Distrito Federal para conhecer pessoalmente um homem em Massapê, no norte do Ceará.

A abordagem deste domingo foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante vistoria de um ônibus que fazia a linha Belém, no Pará, para Fortaleza. A viagem era parte do trajeto da garota que iniciou em Almirante Tamandaré, no Paraná, e passou por Santa Inês, no Maranhão, conforme informações dos agentes rodoviários federais.

Durante a operação da PRF, a jovem demonstrou nervosismo e foi identificada como menor de idade desacompanhada de responsáveis. Os policiais descobriram que a adolescente estava desaparecida há três dias desde que saiu da escola e não foi mais vista por conhecidos.

Ela relatou aos agentes ter fugido de casa para encontrar um homem, que conheceu na internet e vive em Fortaleza. A adolescente foi encaminhada ao Conselho Tutelar de Sobral e deve ser levada aos responsáveis legais.