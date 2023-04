Jovem de 23 anos baleado durante tentativa de assalto em Fortaleza está internado em estado grave

Baleado durante tentativa de assalto, no bairro São João do Tauape, na última sexta-feira (14), Idiberto Cardoso Abintes Neto, de 23 anos, está em estado grave. O jovem segue internado em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital particular de Fortaleza.

Segundo a Polícia Civil, Idiberto foi vítima de lesão corporal ao ser atingido por disparos de arma de fogo, após a tentativa de roubo. Em seguida, ele foi socorrido para uma unidade de saúde.

Uma familiar do jovem, que preferiu não se identificar, detalhou que ele já havia sido alvo de um assalto na quarta-feira (12). Dois dias depois, na sexta, ele, o pai e a irmã estavam a bordo de um veículo quando quase foram abordados por uma dupla de suspeitos. Ao perceber a aproximação, Idiberto alertou o condutor, que acelerou, mas o carro foi alvejado por disparos, que acabaram atingindo a vítima.

Ainda conforme a fonte, os tiros danificaram diversos órgãos do rapaz, como rins, baço, pulmões, fígado, pâncreas e estômago. Atualmente na UTI, ele apresentou uma melhora do quadro, que continua sendo considerado grave, e está consciente e respira sem a ajuda de aparelhos.

Ele está muito ferido por dentro. Então [o quadro] ainda está muito tenso. Ele está bem? Está. Deus foi maravilhoso, foi um milagre. Mas é como o médico disse: 'vamos contar vitória de oito em oito horas'. A gente ainda está na área de risco, mas Deus é maravilhoso e vai tirar", disse a familiar.

A família da vítima iniciou, nas redes sociais, uma campanha em busca de doações de sangue. (Veja mais informações baixo)

A Polícia Civil informou que investiga o caso, através do 4º Distrito Policial (DP), e que realiza diligências para identificar a autoria do crime.

Doação de sangue

Campanha organizada pela família do jovem indica que interessados em doar devem entrar em contato através do número (85) 99224-8897. O ideal é que os voluntários tenham sangue AB+, mesmo tipo que Idiberto.

Foto: reprodução

Denúncias

A população também pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-4910, WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações podem ser direcionadas ainda para o telefone (85) (85) 3101-2047, do 4º DP, unidade policial responsável pelas investigações na área. O sigilo e o anonimato são garantidos.

