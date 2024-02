Janeiro de 2024 tem aumento de 12% em homicídios no Ceará na comparação com janeiro de 2023

O ano de 2024 começou com alta no número de homicídios no Ceará. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) contabilizou 284 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) no Estado, em janeiro deste ano. O que representou um aumento de 12,6% na comparação com janeiro de 2023, que teve 252 mortes.

O número de CVLIs do último mês também foi o maior entre os meses de janeiro desde 2021, que teve 305 crimes. Em janeiro de 2022, foram 251 casos. O índice de Crimes Violentos Letais Intencionais engloba homicídios, feminicídios, latrocínios (roubos seguidos de morte) e lesões corporais seguidas de morte.

Na comparação com o mês anterior, houve um aumento de 6,7% no número de homicídios em janeiro de 2024. O mês de dezembro de 2023 teve 266 mortes violentas.

Entre os casos de CVLIs, um tiroteio registrado na Barra do Ceará, em Fortaleza, deixou dois mortos e 15 feridos, no dia 7 de janeiro. A investigação da Polícia Civil do Ceará (PCCE) apontou que os criminosos eram membros de uma facção cearense do Parque Leblon, na Caucaia, que pretendiam atacar rivais de uma facção carioca.

A reportagem questionou a SSPDS sobre o aumento do número de homicídios em janeiro último, mas ainda não obteve resposta, até a publicação desta matéria.

Além dos CVLIs, a Secretaria da Segurança Pública registrou 15 mortes ocorridas em intervenções policiais e uma morte em unidade prisional, no Ceará, no primeiro mês de 2024.

A SSPDS ainda não divulgou, em seu site, números de CVLIs de janeiro de 2024 das quatro macrorregiões do Estado (Capital, Região Metropolitana de Fortaleza, Interior Norte e Interior Sul).