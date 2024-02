Número de homicídios cai 31% durante o Carnaval de 2024 no Ceará; roubos tiveram redução de 53%

O Carnaval 2024 no Ceará terminou com redução de violência nos principais indicadores de segurança como roubos, furtos, homicídios e crimes sexuais. O número de vítimas de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), que incluem homicídios dolosos, feminicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio, caiu em 31,1% comparado ao ano passado. Durante o período, foram 31 ocorrências, contra 45 CVLIs em 2023.

Esse número de homicídios, inclusive, é o menor da série histórica durante o periodo de carnaval desde 2010, quando foram registrados 46 casos. No entanto, é preciso considerar que nos anos de 2021 e 2022 não houve periodo festivo por conta da pandemia de Covid-19.

Já os roubos, representados como Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs), caíram 53,57% em relação a igual período de feriadão no ano passado. Foram 234 ocorrências neste ano, contra 504 em 2023.

Os dados foram divulgados durante coletiva de imprensa da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE) nesta quarta-feira (14). As informações foram extraídas pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

O número de furtos diminuiu em 43,76%. Ao todo, foram 532 ocorrências, ante a 946 casos no igual periodo de 2023.

Os dados da Operação Carnaval consideram o período entre a última sexta-feira (9), a partir das 18 horas, até às 5h59 desta quarta.

A apresentação de indicadores foi feita com a presença do titular da SSPDS, Samuel Elânio, do delegado-geral da Polícia Civil do Ceará, Márcio Gutiérrez, do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, Coronel Cláudio Barreto e do Coronel Klênio Savyo, comandante-geral da PMCE.

Conforme o secretário Samuel Elânio, mais de 7.700 agentes de segurança trabalharam durante a força-tarefa. Ele celebra a redução de ocorrências.

Samuel Elânio Secretário da Segurança Pública do Ceará [...] Fruto do trabalho de todas as vinculadas, mostrando que o trabalho feito com seriedade dá resultados positivos. Podemos considerar que tivemos uma operação de sucesso. Ganha a segurança pública, mas ganha, principalmente, a população

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Márcio Gutiérrez, cerca de 1.200 policiais civis atuaram durante o período. Foram mais de 30 delegacias na ativa nesta operação, principalmente nas regiões onde há polos carnavalescos mais fortes.

Foram instaurados 327 procedimentos policiais, mas, segundo o delegado, "não tivemos nenhuma intercorrência grande". "Tivemos indicadores em queda, inclusive de furto, que são crimes mais ligados a eventos que temos aglomerações. Os resultados foram muito bons", avalia.

Veja também

Queda no número de crimes sexuais

Outro indicador que apresentou queda durante as festas carnavalescas no Ceará em 2024 foi o de crimes sexuais. Houve uma redução de 43% nesse tipo de crime, em comparação ao feriadão de 2023. No total, foram 12 registros, contra 21 no ano passado.

Entre os dias 9 e 14 de fevereiro deste ano, não houve denúncias de importunação sexual registradas no estado, o que representa uma redução de 100% em comparação com o Carnaval anterior, que apresentou cinco casos do tipo.

Acidentes em rodovias estaduais

Segundo dados da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também apresentados nesta quarta, houve redução de 15,4% nos acidentes com danos materiais. No total de acidentes, não existiu variação, pois tanto em 2023 quanto em 2024 foram anotadas 48 ocorrências.

Os acidentes com mortos e feridos, no entanto, tiveram aumento de 20% e 34,5% respectivamente. Ocorreram seis mortes em rodovias estaduais, contra cinco no ano passado. Já o número de feridos aumento de 29 para 39 no periodo carnavalesco de um ano.

Resgate e salvamento

As ações do Corpo de Bombeiros no Carnaval deste ano resultaram em 18.188 prevenções aquáticas. Foram 58 resgates de afogamento e 49 atendimentos pré-hospitalares realizados.

Em áreas onde há guarda-vidas não foram registrados mortes por afogamento, mas em áreas não cobertas por esses profissionais ocorreram dois óbitos por afogamento no Carnaval.