Homem faz refém em saída de banco em Fortaleza e é preso

Um homem de 32 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (14), na Aldeota, em Fortaleza, após tentar assaltar um banco e fazer um refém na saída. O caso aconteceu por volta de 13h40, em uma agência bancária localizada entre as avenidas Desembargador Moreira e Santos Dumont.

O suspeito foi rendido por policiais militares do 8º Batalhão (8º BPM) e do Comando Tático Motorizado (Cotam), que negociaram com ele e conseguiram convencê-lo a libertar a vítima e se entregar.

Com o criminoso, foram apreendidos uma pistola, dez munições não deflagradas e R$ 2 mil em espécie. Ele foi conduzido ao 2º Distrito Policial.

Na delegacia, o homem apresentou documentos falsos. Contudo, quando foi consultado seu nome verdadeiro, verificou-se que, contra ele, já havia um mandado de prisão em aberto emitido no Pará.

Imagens circulam no WhatsApp

Em vídeos que circulam no WhatsApp, o suspeito aparece prendendo a vítima pelo pescoço com um dos braços e, com o outro, erguendo uma pistola, enquanto PMs tentam se aproximar e rendê-lo.