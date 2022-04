Irmãs são assassinadas em casa na zona rural de Tarrafas, no Cariri

Duas irmãs, de 17 e 23 anos, foram assassinadas em casa, na zona rural de Tarrafas, no Cariri, nesta quarta-feira (13). De acordo com informações do CETV 2ª edição, da TV Verdes Mares, um dos corpos foi encontrado dentro da residência e o outro na frente da casa.

A Polícia, que está investigando o caso, suspeita que a mulher teria tentado fugir, mas, mesmo assim, o criminoso conseguiu atingir a vítima. Próximo aos corpos, foi encontrado um pedaço de faca, que a Polícia acredita ter sido utilizado no crime.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas, no início da tarde, para atender à ocorrência.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local e colheu indícios para auxiliar nas investigações. O caso é apurado pela Delegacia Municipal de Assaré com apoio da Delegacia Regional de Crato.

As duas mulheres não tinham antecedentes criminais. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser feitas pelo telefone (88) 3535-1957, da Delegacia Municipal de Assaré. O sigilo e o anonimato são garantidos.