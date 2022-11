Idoso mata vizinho que teria dispensado lixo próximo à casa dele, em Fortaleza

Um homem de 75 anos foi preso por homicídio e uma tentativa de homicídio na tarde desta quinta-feira (24), em Fortaleza. Hermes Alves de Oliveira, de 75 anos, teria disparado contra os vizinhos, porque as vítimas supostamente dispensaram lixo próximo à residência do suspeito.

Ele foi detido em flagrante, por volta das 12h, segundo a Polícia Militar. O crime aconteceu na rua 25 de maio, bairro Mondubim. Os PMs cercaram o imóvel para conseguir capturar o suspeito e apreender a arma de fogo.

Quando os militares chegaram ao local da ocorrência, uma vítima já estava morta e o segundo baleado havia sido socorrido a uma unidade hospitalar, por meios particulares.

A informação do que teria motivado o crime foi colhida pela composição ainda no local do crime. Não há identificação acerca da vítima assassinada.

"O suspeito e armamento apreendido, um revólver com cinco munições deflagradas e cinco munições intactas, foram apresentados no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) onde foi feito o flagrante por homicídio e tentativa de homicídio doloso", disse a Corporação, em nota.

