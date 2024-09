Idoso é preso com espingarda e 151 munições em Jardim, no Interior do Ceará

Um idoso de 78 anos foi preso na manhã dessa quarta-feira (4) com uma espingarda de calibre 36 e 151 munições, em Jardim, no Interior do Ceará.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi levado à delegacia do município e autuado com base no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, que trata da posse irregular de arma de fogo.

A investigação ocorreu após uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) receber denúncia sobre o suspeito. As informações davam conta de que o homem era morador da localidade do Sítio Bom Sucesso, na zona rural, e possuía e comercializava armas de fogo.

Munições apreendidas

Além da espingarda de calibre 36, também foram apreendidas:

10 munições intactas e seis deflagradas de calibre 20;

7 munições intactas e 14 deflagradas de calibre 24;

12 munições intactas e 15 deflagradas de calibre 28;

27 munições intactas e 14 deflagradas de calibre 32;

23 munições intactas e 23 deflagradas de calibre 36.

No local, a PMCE ainda encontrou acessórios e canos para fabricação de espingarda artesanal.