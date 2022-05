Homens são presos por morte de policial militar; agente foi encontrado com ferimentos na cabeça

Dois homens foram presos sob suspeita de participarem da morte de um policial militar, no Interior do Ceará. Os suspeitos foram identificados como Murilo Massaranduba Januário e Francisco Romário Farias.

Segundo o tenente-coronel L. Rodrigues os suspeitos foram as últimas pessoas a estarem com a vítima. A Polícia identificou a dupla por meio de imagens de câmeras de segurança.

A reportagem apurou que a vítima estava em um bar, quando houve briga no estabelecimento. Já naquele momento teriam atentado contra a vida do policial. O agente chegou a sair do bar e foi seguido por dois homens.

Os suspeitos teriam sido localizados em um taxi, rumo a Juazeiro do Norte. Os presos negaram participação no crime e disseram que só fugiram por temer represálias contras suas vidas.

Participaram das prisões policiais militares do efetivo do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior e o 2º Batalhão de Juazeiro do Norte

O policial foi encontrado morto na madrugada dessa quinta-feira (12), em Mauriti, na Região do Cariri. José Samuel Bezerra Janoca, de 35 anos, tinha ferimentos na cabeça.

Em nota de pesar, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) reforçou que ainda realiza diligências para "identificar os responsáveis" pela morte de Janoca.

Legenda: Um policial militar foi encontrado morto na madrugada dessa quinta-feira (12), em Mauriti, na Região do Cariri. Foto: Reprodução

"O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição", disse o comunicado.

A dupla detida foi conduzida à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e celulares foram apreendidos.

