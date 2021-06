Homem tenta matar mulher a golpes de foice em Jericoacoara e é preso em flagrante

Um homem que tentou matar a companheira na zona rural de Jijoca de Jericoacoara foi preso em flagrante na última terça-feira (22), após abordagem da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Ele tentou praticar o feminicídio a base de golpes de foice, mas foi denunciado às equipes de segurança pública.

O caso foi relatado pela própria mulher, de 44 anos, que compareceu à Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara. No depoimento, ela contou que o homem tentou matá-la, mas que conseguiu se desvencilhar a tempo para procurar as autoridades.

O homem foi localizado na mesma região do ocorrido, logo após diligências de policiais civis das delegacias municipais de Cruz e Jijoca de Jericoacoara.

Flagrante

Já na Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara, o homem foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio, após apuração das equipes apontarem que as motivações para o crime teriam ocorrido por conta de ciúmes.

Ainda segundo divulgação da PCCE, o suspeito de 46 anos já possui antecedentes crimiais relacionados à lesão corporal no contexto de violência doméstica. As investigações do caso devem continuar em andamento.