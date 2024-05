Homem que matou companheira a pedradas e furtou celular para ver mensagens é condenado pela Justiça

A Justiça acolheu teses do Ministério Público do Estado do Ceará e sentenciou o réu Rafael Dias Chaves pelos crimes de feminicídio triplamente qualificado e furto. A sentença aconteceu em Júri realizado nesta quarta-feira (22) na comarca de Tabuleiro do Norte.

Rafael assassinou a companheira na zona rural de São João do Jaguaribe na frente da filha do casal e, na sequência, furtou o celular da vítima para verificar as mensagens.

Ele foi condenado a 24 anos e 9 meses de reclusão pelo feminicídio e a um ano e 15 dias por furto, totalizando 26 anos, um mês e 15 dias de pena.

Os crimes cometidos pelo réu aconteceram no dia 18 de janeiro de 2023, por volta de 7h30min, no Sítio Pacheco, zona rural de São João do Jaguaribe. Nos autos conta que Rafael, suspeitando de traição, atingiu a vítima com uma pedra de concreto por pelo menos duas vezes, após uma discussão. A vítima veio a óbito na presença da filha, que na época tinha apenas cinco anos de idade. Depois das agressões, o réu furtou o celular da vítima para verificar com quem ela conversava, pois estava com ciúmes.

Por volta das 12h, o réu furtou uma moto para ir até a casa de seu pai para se esconder. No mesmo dia do crime, ele foi apreendido e negou à polícia ter cometido o crime de feminicídio.

O feminicídio foi considerado triplamente qualificado, tendo em vista que o réu assassinou a companheira com pedradas na cabeça em frente a filha de 5 anos, que gritou implorando para o pai não matar a mãe. A acusação foi feita pelo promotor de Justiça David Dias de Castro Machado.