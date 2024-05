Oito empresas de segurança privada clandestinas são autuadas pela Polícia Federal no Ceará

A Polícia Federal deflagrou em todo o País, nesta quinta-feira (23), a Operação Segurança Legal VIII, com o objetivo de encerrar a atividade de empresas que executam segurança privada sem autorização. No Ceará, oito empresas foram autuadas, sendo quatro em Fortaleza e quatro em Juazeiro do Norte.

Do total de registros, três delas ocorreram por não comunicar eventos, duas por manter vigilantes ser curso de vigilância, duas por manter vigilantes com cursos vencidos e sem o curso de reciclagem, e uma por não prestar informações requisitadas pela equipe de fiscalização.

Segundo a PF, as penas aplicadas nas infrações serão de multa, com valores que podem variar de R$ 500,00 a R$ 1.250,00, a depender do caso.

Somente em 2024, a Delegacia de Controle de Segurança Privada no Estado (DELESP/CE) efetuou o encerramento de nove empresas clandestinas, ou seja, que estavam funcionando sem a autorização da Polícia Federal.

Em todo o país, cerca de 500 estabelecimentos, entre casas noturnas, comércios, condomínios e outros foram submetidos às ações fiscalizatórias. A operação ocorreu em 25 capitais, além do Distrito Federal, e nas 96 unidades descentralizadas da Polícia Federal.

Riscos à integridade física

Segundo esclarece a PF, a contratação de serviços de segurança privada clandestinos coloca em risco a integridade física de pessoas e o patrimônio dos contratantes, já que esses profissionais não se submetem ao controle da Polícia Federal quanto aos seus antecedentes criminais, formação, aptidão física e psicológica.

Além disso, as empresas que atuam na clandestinidade não observam os requisitos mínimos de funcionamento previstos na legislação. No Brasil, conforme destaca a corporação, somente empresas de segurança privada autorizadas pela PF podem prestar serviços e contratar vigilantes.