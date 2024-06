Homem preso com 355 Kg de droga escondida em veículo no CE é condenado a 7 anos em regime semiaberto

A Justiça estadual condenou José Eliberti, preso no Ceará em posse de 355 quilos de drogas, a cumprir sete anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto. A reportagem apurou que o alvará de soltura do acusado já foi expedido.

A sentença relacionada ao crime de tráfico de drogas foi proferida na Vara Única Criminal da Comarca de Aquiraz. Ao réu foi concedido o direito de recorrer em liberdade.

A defesa, representada pelo advogado criminalista Taian Lima, entrou com recurso apelando da sentença.

"Ainda que os requisitos da benesse processual do tráfico privilegiado estivessem presentes de forma inequívoca, o magistrado de 1º grau assim não o entendeu. Por esse motivo, recorremos da sentença para que o Tribunal de Justiça decida em definitivo sobre a matéria", destacou o advogado.

RELEMBRE A PRISÃO

O homem foi preso em dezembro de 2023, em uma fiscalização na rodovia CE-350, na cidade de Cascavel, Região Metropolitana de Fortaleza. A droga estava estocada dentro do carro e foi apreendida por agentes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE).

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), os policiais realizaram uma abordagem preventiva e constataram que o interior do automóvel estava repleto de tabletes da droga tanto no porta-malas quanto no banco traseiro.

José foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Metropolitana de Aquiraz. Na época não foi informado onde a droga seria entregue.