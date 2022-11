Homem é preso suspeito de matar outro a socos em Assaré, no sul do Ceará

Um homem de 36 anos foi morto a socos no último sábado (5), em uma praça pública do município de Assaré, no sul do Ceará. A ação foi registrada em vídeo por uma testemunha. O suspeito do crime foi identificado como Felipe Rodrigues Fernandes, de 30 anos.

Conforme as imagens, quatro pessoas estão próximas dos homens brigando, e uma delas tenta intervir na briga. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) declarou que a Polícia Militar prendeu o suspeito em flagrante.

Segundo os agentes, a briga teria começado após os dois homens terem se desentendido em um comércio local.

Felipe Rodrigues Fernandes já tinha passagens por ameaça e lesão corporal dolosa. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Crato, da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. Agora, está à disposição da Justiça.