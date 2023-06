Homem é preso em Barbalha, no CE, suspeito de estuprar idosa de 86 anos

Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (19) em Barbalha, no Ceará, suspeito de estupro de vulnerável. Agentes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) comandaram a ação e cumpriram um mandado de prisão preventiva pelo crime, que foi cometido contra uma idosa, no mês de março deste ano.

O homem, de 48 anos, teria estuprado uma idosa de 86 anos, no município de Barbalha. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o trabalho investigativo da Polícia Civil iniciou-se após o crime, ainda em março deste ano.

As informações iniciais foram apuradas pela Delegacia Municipal de Barbalha, que embasaram o mandado de prisão preventiva solicitado ao Poder Judiciário.

O responsável foi encontrado e preso na localidade de Sítio Cruzinha, na zona rural de Barbalha. Ele, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado à Delegacia Municipal de Barbalha, onde foram realizados os procedimentos, e colocado à disposição da Justiça.

