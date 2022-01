Homem é preso após tentar matar ex-companheira grávida com faca, no interior do Ceará

Na manhã desta segunda-feira (10), um homem de 36 anos foi preso em flagrante após tentativa de feminicídio contra a ex-companheira no bairro Sítio Estrela, no município de Barbalha. Um dia antes, a vítima havia acionado à Polícia Militar após receber ameaças de morte. No entanto, resolveu não representar criminalmente e o acusado foi liberado horas depois.

O suspeito foi capturado em Milagres, distante 50 quilômetros do local, após fugir. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima de 33 anos, que está grávida, foi ferida com uma arma branca e socorrida por populares até uma unidade hospitalar, onde foi internada.

A SSPDS afirmou ainda que o suspeito foi conduzido até a Delegacia Municipal de Barbalha, onde foi dado andamento ao flagrante.