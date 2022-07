Homem é preso após se passar por médico usando registro falso para atender em hospital de Paraipaba

Um homem suspeito de exercer ilegalmente a medicina foi detido na noite desse sábado (16), em Paraipaba, no litoral oeste do Ceará. (Veja a prisão no vídeo abaixo)

O suposto profissional usava uma "inscrição falsa" do Conselho Regional de Medicina (Cremec). Ele substituía um plantonista do hospital público no momento da captura.

As informações são da prefeita de Paraipaba Ariana Aquino, que deu ordem de prisão ao "falso médico" junto à Guarda Municipal. A Polícia Civil chegou em seguida para lavar o flagrante.

O Diário do Nordeste pediu mais detalhes à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), mas até a publicação desta matéria não obteve retorno.

Legenda: Falso médico foi preso durante atendimentos Foto: Reprodução