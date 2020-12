Homem é preso após reagir a abordagem e atirar contra policiais na Vila Peri

Um suspeito foi preso por tentativa de homicídio após disparar, pelo menos, três vezes contra policiais militares durante uma abordagem, no bairro Vila Peri, em Fortaleza. O caso aconteceu às margens da Lagoa do Mondubim, na noite da última terça-feira (8).

A identificação do suspeito ainda não foi informada, e o Sistema Verdes Mares aguarda mais informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará sobre acerca da ocorrência. O suspeito caminhava pela via, e atirou depois de receber ordem de parada da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

O homem ainda tentou fugir, entrando na lagoa, mas foi localizado e preso. Contudo, a polícia informou que a arma de fogo utilizada por ele não foi encontrada porque o suspeito jogou o objeto dentro da lagoa. O suspeito foi encaminhado para o 32º Distrito de Polícia Civil do Ceará (PCCE).