Homem é preso após invadir a casa da ex com um facão para tentar matá-la e sequestrar a filha

Um homem de 45 anos foi preso, nesta quinta-feira (25), após invadir a casa da ex-companheira para tentar matá-la com um facão por não aceitar o fim do relacionamento. A mãe e a irmã da vítima, que estavam no local, também foram alvo das agressões. Ele foi autuado por tripla tentativa de feminicídio.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) não soube informar o estado de saúde das vítimas.

Em seguida, ele sequestrou a filha de dois anos e a levou para uma residência no Parque Dois Irmãos, em Fortaleza. O suspeito foi localizado por agentes da PCCE.

Na delegacia, descobriu-se que ele já era foragido Justiça de Goiás e utilizava identidade falsa para não responder pelo crime de tráfico de drogas.

O homem foi conduzido à Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca), onde foi registrado um procedimento sobre o caso.

Além disso, responderá também pelo constrangimento e periclitação da vida da criança, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Polícia Civil investiga se houve participação do suspeito em outros crimes.

O nome do suspeito não foi divulgado para preservar a criança.