Homem é preso ao se passar por cliente de maquiagem e ameaçar ex-namorada em Fortaleza

Um homem de 32 anos foi preso no bairro Montese, em Fortaleza, após cometer uma série de ameaças contra a ex-namorada. Ele chegou a se passar por um cliente de serviço de maquiagem para entrar em contato com a mulher.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a prisão foi realizada em flagrante na tarde desta quarta-feira (22) pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Legenda: Homem fez uma série de ameaças à ex Foto: Reprodução

A vítima, de 31 anos, estava sob ameaças desde a noite da última terça-feira (21), quando o suspeito começou a mandar mensagens via WhatsApp: "Você vai morrer ainda essa semana, vagabunda".

Ele, então, foi até a casa da mulher, fez novas ameaças e tentou agredi-la. "Se eu te matar fico numa sela separada, tenho curso superior, e meus filhos recebem auxílio-reclusão", escreveu o homem em um dos textos ameaçadores.

Não aceitou término

Conforme as investigações, as ameaças se deram porque o preso não aceitou o fim do relacionamento com a vítima. Após as investidas da terça, ele retornou a entrar em contato com a ex na quarta-feira, mas desta vez como suposto cliente de maquiagem.

A mulher desconfiou e ele tornou a ameaçá-la. Ela procurou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e relatou o caso, ao passo que policiais civis iniciaram diligências para achar o homem.

Ele foi levado à DDM e autuado em flagrante por crime de ameaça e perseguição no âmbito de violência doméstica. O nome do agressor será omitido para preservar a vítima.