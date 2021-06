Homem é morto ao sair do trabalho no Centro de Fortaleza

Um homem de 36 anos foi esfaqueado ao sair do trabalho, na noite desta segunda-feira (21), no Centro de Fortaleza. Segundo policiais, Edvaldo Barreira Mota era funcionário de uma loja e foi abordado por suspeitos quando passava pela Rua Pedro I.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), a vítima teria reagido e sido atingida a golpes de objeto perfurocortante.

O celular teria sido roubado. Um suspeito foi detido e liberado logo em seguida “por não haver indícios do envolvimento no crime”, informou a pasta.

O caso é investigado como latrocínio (roubo seguido de morte) pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o telefone (85) 3257-4807,do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que também é o número do WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.