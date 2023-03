Homem é morto a tiros em frente ao Terminal da Messejana, em Fortaleza

Um homem foi morto a tiros de arma de fogo em frente ao Terminal da Messejana, em Fortaleza, no fim da tarde desta quinta-feira (2). A vítima de 29 anos foi alvejada em via pública e faleceu no local. Os relatos dão conta de que a pessoa estava em um carro quando foi assassinada.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homicídio doloso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ocorreram relatos de que os ônibus do terminal estavam com dificuldade de deixar o local, mas a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que não houve impedimento.

A SSPDS informou ainda que "a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada e colheu indícios que auxiliarão nas investigações".