Suspeito de roubar caminhonete de luxo é detido em shopping de Juazeiro do Norte

Um homem foi preso na última terça-feira (28), em Juazeiro do Norte, interior do Ceará, suspeito de roubar uma caminhonete de luxo na saída de um estacionamento de shopping.

De acordo com a Polícia Militar, Marciel Santana Gonçalves, de 29 anos, foi capturado após os agentes de segurança tomarem conhecimento de que o veículo roubado, uma Hilux, estaria se deslocando pela rodovia estadual CE-292 em direção a Missão Velha.

Após interceptarem a caminhonete, os policiais encontraram, dentro do veículo, um simulacro de arma de fogo, quatro cartões com chip e dinheiro. O suspeito foi autuado por roubo e conduzido à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.