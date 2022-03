Homem com extensa ficha criminal é ferido em briga de facções e acaba preso no Pirambu

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na tarde deste sábado (5) portando uma arma de fogo e munição no bairro Pirambu, em Fortaleza. O suspeito estava ferido na perna após uma briga entre facções rivais nas imediações do local conhecido como “Pracinha do Abel”. O suspeito estava com um revólver calibre 38 e 14 munições deflagradas.

O preso tem antecedentes criminais por roubo, ameaça, porte/posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, desobediência, desacato e falsa identidade, segundo a PM. Ele socorrido e levado ao Frotinha do bairro Antônio Bezerra.

Legenda: A equipe do BP Raio foi acionada acionada via Ciops, para um briga entre facções rivais na Pracinha do Abel, no bairro Pirambu. Foto: Reprodução / PMCE

Troca de tiros entre grupos rivais

Ainda conforme a PM, uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foi acionada por volta das 15h para o local da troca de tiros. Com a chegada da polícia, outros suspeitos de participação no tiroteio fugiram.

No entanto, após perseguição da polícia, o suspeito de 25 anos foi capturado. O procedimento policial está sendo registrado no 34o Distrito Policial (DP).

Segundo a PMCE, a atuação de agentes de segurança na área da Barra do Ceará e Pirambu tem sido reforçada para inibir crimes contra o patrimônio e a vida.