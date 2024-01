Hilux colide em poste no Eusébio e cinco pessoas ficam feridas; veja vídeo

Uma caminhonete Toyota Hilux se envolveu em um acidente de trânsito na manhã deste domingo (21) no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza. O veículo colidiu com um poste na CE-025, altura do KM 06, deixando o motorista e mais quatro ocupantes do veículo feridos.

A Polícia Militar informou, em nota, que uma equipe do Batalhão de Política de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) atendeu a ocorrência por volta das 7h da manhã.

Ainda de acordo com a PMCE, o carro estava no canteiro central quando a equipe chegou.

O veículo estava no sentido Fortaleza-Aquiraz, com três vítimas presas às ferragens após uma colisão com um poste.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) também estiveram no local. As vítimas foram encaminhadas para o hospital. Não há informações sobre o estado de saúde delas.