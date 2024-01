Homem é encontrado morto em rua de tradicional pré-carnaval em Fortaleza

O corpo de um homem de 33 anos foi encontrado no bairro Meireles, na área nobre de Fortaleza, na manhã deste sábado (20). Nas proximidades do local do achado, ocorre um dos mais tradicionais polos de pré-carnaval da cidade.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionados para atender a uma ocorrência de homicídio.

A vítima, um homem, de 33 anos, foi encontrado sem vida, em via pública, com sinais de disparos de arma de fogo. Segundo imagens do local que circulam nas redes sociais, ele estava ao lado de banheiros químicos. A SSPDS não divulgou a identidade da vítima.

Veja também

Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada para o local, onde iniciou os primeiros levantamentos sobre o crime. As investigações ficarão a cargo do DHPP.

Como denunciar

A população pode contribuir com o trabalho policial repassando informações que auxiliem nas investigações. As informações podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser encaminhadas também para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.