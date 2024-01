PM é afastado da função após ter arma funcional apreendida próximo a local de homicídio em Fortaleza

Um policial militar foi afastado da função preventivamente, pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), por suspeita de envolvimento em um homicídio ocorrido em Fortaleza. A arma de fogo funcional do PM foi apreendida próximo ao local do crime.

O afastamento do soldado Francisco Willian Lima da Silva, por 120 dias, e a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o militar, para apurar a sua conduta como servidor público, foram publicados em uma portaria, no Diário Oficial do Estado (DOE) da última quarta-feira (17).

Segundo o documento, uma pistola calibre Ponto 40, pertencente à Polícia Militar do Ceará (PMCE) e acautelada ao soldado, foi arremessada em um condomínio, que fica próximo de onde aconteceu um homicídio e uma tentativa de homicídio, no bairro Itaperi, em Fortaleza. A arma de fogo foi encontrada pela Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).

José Alexandre da Silva Júnior foi assassinado a tiros e outro homem ficou baleado, por volta de 21h30, do último dia 10 de janeiro. Testemunhas afirmaram que dois homens chegaram em uma motocicleta a um estabelecimento que vendia espetinhos e atiraram várias vezes contra a dupla.

O irmão de Francisco Willian contou à Polícia Civil do Ceará (PC-CE), na investigação criminal, que recebeu uma ligação do policial militar para ir buscá-lo naquela noite, na Avenida Silas Munguba, próximo do local do homicídio. Entretanto, a autoria e a motivação do crime ainda são investigadas pela Polícia Civil.

No âmbito administrativo, a CGD considerou que "a documentação apresentada reuniu indícios de materialidade e autoria, demonstrando, em tese, a ocorrência de conduta capitulada como infração disciplinar por parte do militar acima mencionado, passível de apuração a cargo deste Órgão de Controle Externo Disciplinar".